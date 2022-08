Nowy rosyjski lotniskowiec Koktiebiel. Gigantyczny trimaran większy od amerykańskiego Nimitza

Rosyjskie targi Armija-2022 to okazja do pokazania nie tylko działającej broni, ale także planów i koncepcji. Do ej kategorii należy nowy rosyjski lotniskowiec. Potężny okręt na pierwszy rzut oka robi wrażenie, ale szczegóły wskazują, że jego twórcy chyba nie do końca przemyśleli, jaką ma pełnić rolę.