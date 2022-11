Zabójcze kostki ERA na BTR-80. Oto efekt głupoty Rosjan

Jednakże zastosowanie ich na lekko opancerzonych pojazdach to nie sprawia, że żołnierze są bezpieczniejsi. To rozwiązanie jest o wiele bardziej zabójcze dla załogi niż wszelaki złom lub drewno, które Rosjanie montują na swoich pojazdach. Kostki ERA są co prawda trudne do zdetonowania za pomocą ostrzału z karabinów maszynowych, nawet dużego kalibru pokroju DSzK/DSzKM, ale w przypadku trafienia czymś większym pokroju pocisku z działek M75 lub granatu z RPG-7 gwarantują śmierć wszystkich osób wewnątrz.