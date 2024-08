Hiram Maxim opracował rewolucyjny mechanizm, w którym energia powstała podczas wystrzału była wykorzystywana do wprawiania w ruch automatyki broni. Karabin Maxim działał na zasadzie krótkiego odrzutu lufy i zastosował ryglowanie kolankowo-dźwigniowe, co pozwalało na uzyskanie ognia ciągłego, dając jednemu żołnierzowi moc ognia równą całej grupie.

Maxim był wykorzystywany aż do końca II wojny światowej, po czym trafił do muzeów. Niemniej jednak wrócił do służby podczas wojny w Ukrainie, w rękach zarówno ukraińskich żołnierzy obrony terytorialnej , jak i prorosyjskich milicji ludowych z Donbasu .

Jedną z charakterystycznych cech Maxima jest lufa montowana w płaszczu wodnym, który służył do jej chłodzenia. Ze względu na to rozwiązanie, karabin miał znaczną masę (20 kg bez wody), co sprawiało, że idealnie nadawał się do obrony umocnień. Rosjanie zaprojektowali także ruchomą lawetę z kołami i stalową osłoną, tworząc tzw. taczankę.