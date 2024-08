Zagraniczny ochotnik w Ukrainie. Używa legendarnej polskiej broni

Pistolet VIS wz.35 , który powstał w wyniku ciekawego zbiegu okoliczności, był jedną z najlepszych konstrukcji II wojny światowej. Jest to konstrukcja mocno inspirowana Coltem M1911 i prototypami Browning Hi-Powera, która była ceniona przez swoich użytkowników i jest poszukiwana przez kolekcjonerów broni.

Konstrukcyjnie VIS wz. 35 jest w pełni stalowy, co przekłada się na masę 955 g (bez magazynka) i działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy. Z kolei ryglowanie zamka następuje przez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej i lufa opiera się krawędź okna wyrzutowego pełniącą rolę rygla. Jest to tanie, skuteczne i niezawodne rozwiązanie stosowane w większości pistoletów dostępnych na rynku.

VIS wz. 35 wykorzystuje mechanizm spustowo-uderzeniowy pojedynczego działania (SAO), podobny do tego z Colta M1911. Pierwsze wersje miały tylko chwytowy bezpiecznik, ale pod naciskiem kawalerii wprowadzono tzw. dekoker do zwalniania napiętego kurka, zwiększający bezpieczeństwo przenoszenia broni z załadowanym nabojem. Była to jedna z niewielu broni pozwalających na takie noszenie, ale ze względu na system SAO, strzelec musiał ręcznie naciągnąć kurek.