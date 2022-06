Niemcy prezentują nową artylerię. Jest to najdłuższe działo kal. 155 mm

W przypadku artylerii lufowej zasada jest prosta i można w zasadzie rzec im dłuższa lufa to, tym większy zasięg. Z tego względu najnowocześniejsze systemy państw NATO pokroju CAESAR , PzH-2000 lub Krab charakteryzują się lufą o długości 52 kalibrów (~ 8 m) i mogą zwalczać cele na dystansie ponad 40 km lub nawet 50 km przy zastosowaniu odpowiedniej amunicji z dopalaczem rakietowym. Jest to znacząca przewaga nad rosyjskimi lufowymi systemami zdolnymi razić cele oddalone o maksymalnie do ~30 km.

Jest to wysoce zautomatyzowany system, który będzie wymagał do obsługi zaledwie dwóch żołnierzy umieszczonych w opancerzonej kabinie (poziom 3/3b wedle standardu STANAG 4569). Czas przejścia z maszu do ostrzału i odwrotnie to wedle producenta mniej niż 20 sekund, a cała armatohaubica waży 47 ton (-/+ 5 ton zapasu). Jest to wyraźnie więcej niż w przypadku np. francuskiego Caesara, ale niemieckie działo zmieści się do ładowni samolotu pokroju Boeing C-17 Globemaster III więc transport lotniczy też będzie możliwy.