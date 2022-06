Wojna w Ukrainie. Francja zapowiada ciężkie wsparcie

Mowa tutaj o transporterach opancerzonych VAB, które we Francji są powoli zastępowane przez transportery Griffon oraz EBRC Jaguar. Warto jednak zaznaczyć, że większość używanych pojazdów opartych na transporterach VAB była w ostatnich dekadach modernizowana, toteż nie są to konstrukcje w standardzie lat 70. Wyjaśniamy, co to za pojazdy.