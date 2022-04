Potężne wsparcie dla Ukrainy. Holandia wyśle PzH 2000

Ponadto wedle informacji z mediów Brytyjczycy dostarczą 20 AS-90 , a ostatnim graczem jest Holandia z niemieckimi Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Te mają wedle Bloomberga trafić do Ukrainy, a z pomocą w szkoleniu ukraińskich artylerzystów mają przyjść Niemcy.

Samobieżna armatohaubica PzH 2000 jest dziełem współpracy koncernów Krauss-Maffei Wegmann i Rheinmetall, którego historia sięga 1986 roku kiedy to anulowano projekt europejskiej armatohaubicy na użytek Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Ci ostatni ostatecznie poszli we własne AS-90, a Niemcy wrócili do swojego projektu, gdzie zdecydowano się zastosować nową armatę kal. 155 mm o długości aż 52 kalibrów.