Ukraińcy o zachodnich czołgach. Challenger 2 to "karabin snajperski"

Brytyjskie czołgi Challenger 2 były pierwszymi zachodnimi czołgami, jakie zostały wpierw zaoferowane, następnie dostarczone Ukrainie. Dysponują one potężnym pancerzem zdolnym wytrzymać zmasowany ostrzał z broni przeciwpancernej z różnych kierunków .

Bez inicjatywy Brytyjczyków mogłoby nie dojść do dostarczenia Ukrainie większej liczby nowoczesnych konkurentów w postaci czołgów z rodziny Leopard 2 bądź M1A1 Abrams. Teraz do sieci trafiło nagranie przedstawiające wywiad z członkiem załogi oceniającym swoją maszynę.

Ukrainiec najbardziej chwali celność czołgu "Jego celność jest wspaniała w porównaniu do radzieckich czołgów. To jest po prostu karabin snajperski przystosowany do strzelania na duże odległości". Ponadto Ukrainiec chwali odporność czołgu na przeciwpancerne pociski kierowane (ppk) i odizolowanie amunicji dające nansę na przeżyciu w przypadku penetracji.