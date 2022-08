"Wiedźmin" w Ukrainie. To nowy postrach Rosjan

To nie jedyne tego typu rozwiązanie, znajdujące zastosowanie na polu walki. Na koncie "Ukraine Weapons Tracker" na Twitterze można znaleźć zdjęcia pokazujące "Wiedźmina", czyli połączenie pickupa i 9 wyrzutni pochodzących z uszkodzonej, rosyjskiej BM-21 Grad. Takie rozwiązanie bez wątpienia może okazać się przydatne w obecnej sytuacji, ale warto zaznaczyć, że jego celność nie będzie doskonała. Jak podkreślał już Juraszek, "zwykły samochód jest zbyt mało sztywną platformą, co istotnie wpływa na celność salwy". Podobny problem dotyczy wspomnianych wyrzutni S-8, również montowanych na pickupach.

BM-21 Grad to polowa samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, którą można często zaobserwować podczas wojny w Ukrainie. System został opracowany na początku lat 60. XX wieku przez radzieckie biuro konstrukcyjne NII-147 z Tuły i wszedł do służby w 1963 roku, zastępując starzejący się system BM-14. Jego główną rolą jest wspieranie dywizji ogniem zaporowym w celu zwalczania pocisków przeciwpancernych, artyleryjskich, moździerzowych, niszczenie punktów oporu na bezpośrednim polu walki oraz rażenie stanowisk ogniowych artylerii.

System tworzy m.in. 40 prowadnic rurowych, które są ułożone po dziesięć w czterech rzędach. Są one zamontowane na zmodyfikowanym podwoziu sześciokołowego samochodu Ural-375D. Rakiety mogą być wystrzeliwane pojedynczo lub w salwie trwającej sześć sekund. Ręczne przeładowanie przez dwuosobową załogę trwa około pięciu minut. Wyrzutnia może obracać się o pełne 360º. Standardowe rakiety odpalane z BM-21 Grad, czyli M-21OF z głowicą odłamkowo-burzącą o masie 66 kg i długości 2,87 m mają maksymalny zasięg ostrzału 20 km, ale przy użyciu rakiet najnowszej generacji zasięg można zwiększyć do 35/40 km. System jest kompatybilny z pociskami kal. 122 mm 9M22U HE, 9M521 HE, 9M217 czy 9M218.