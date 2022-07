Rosyjskie problemy na froncie. Ukraińcy atakują rojami komercyjnych dronów

Wiele widzieliśmy już pojedynczych przypadków używania dronów do bombardowania Rosjan za pomocą dronów wykorzystujących zmodyfikowany sprzęt wędkarski i granaty bądź nawet pociski moździerzowe. Jest nawet przypadek zniszczenia przez takiego drona czołgu T-62, a same drony są też powszechnie używane do naprowadzania ognia artylerii.