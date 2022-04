Nie tylko Javeliny. Ukraińcy gromią Rosjan krajowymi RK-3 Korsarz

Jakiś czas temu opisywaliśmy ukraińskie przeciwpancerne pociski kierowane Stugna-P , które pod względem swoich możliwości są zbliżone do amerykańskich Javelinów. Teraz przyjrzymy się innej ciekawej broni produkcji ukraińskiej – pociskom RK-3 Korsarz.

RK-3 Korsar z to kolejny obok Stugna-P przeciwpancerny pocisk kierowany, opracowany przez Państwowe Kijowskie Biuro Konstrukcyjne " Łucz" (firma jest też znana z opracowania osławionych R-360 Neptun, które przyczyniły się do zatonięcia rosyjskiego krążownika "Moskwa"). Broń jest dosyć nowa – na uzbrojenie Sił Zbrojnych Ukrainy przyjęto ją w 2017 r.

Korsarz jest naprowadzany laserowo, a jego zasięg wynosi 2,5 km. Ważąca 3,7 kg tandemowa głowica pocisku służy do penetrowania pancerza reaktywnego, a więc może z powodzeniem razić nowoczesne czołgi. Razem z wyrzutnią Korsarz waży 15,5 kg, jego średnica wynosi 107 mm. Chociaż jest to broń przeciwpancerna, można jej również użyć do zwalczania śmigłowców