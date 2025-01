Ukraińscy specjalsi w Rosji. Przed tym gigantem nie ma ochrony

Wiele nagrań pokazuje jak żołnierze Kima szarżują ludzką masą , przez otwarty teren lub pole minowe, nie zważając na straty powodowane przez drony, miny czy ostrzał artylerii lub moździerzy. To w połączeniu z dobrym wyszkoleniem strzeleckim sprawia, że stanowią groźnych przeciwników jeśli uda się im dotrzeć do ukraińskich okopów.

Wielkokalibrowe karabiny maszynowe DSzK/DSzKM to broń, której początki sięgają końca lat 30. XX wieku. Jest ona zasilana potężnymi nabojami kalibru 12,7x108 mm zapewniającymi efektywny zasięg rażenia na dystansie ponad 2 km.

Dotychczas była to broń zarezerwowana dla pojazdów ze względu na masę rzędu 35 kg, ale niewystarczalność standardowych karabinów maszynowych typu np. PK/PKM na amunicję 7,62x54R mm czy MG5 na 7,62x51 mm NATO spowodowała potrzebę pozyskania czegoś o większej sile rażenia.

Mimo iż deklarowany zasięg dla powyższych konstrukcji to około 2 km to mowa tutaj jedynie o terenie otwartym, ponieważ jakakolwiek forma ochrony w formie zwału ziemi czy fragment muru zapewni ochronę na dystansie nawet kilkuset metrów.

Po prostu wystrzelony pocisk ważący 9-13 g o energii wylotowej przekraczającej 3 tys. J ma swoje limity w porównaniu do np. pocisku kal. 12,7 mm o masie 48 g charakteryzującego się energią wylotową rzędu ponad 16 tys. J. Jest to siła w praktyce identyczna jak ma to miejsce w wielkokalibrowych karabinach antysprzętowych typu PGW LRT-3, choć o obniżonej precyzji.