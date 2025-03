Niemcy odwrócą się od USA? Analitycy mówią o F‑35

Przypomnijmy, że F-35, których dotyczy analiza, to jeden z czołowych modeli myśliwców piątej generacji. Jest to jednostka zaprojektowana do pilotażu przez jednego pilota. Wyróżnia się niemal 16-metrową długością, wysokością dochodzącą do około 4,5 m oraz rozpiętością skrzydeł przekraczającą 10 m. Dzięki zaawansowanej technologii stealth (trudnowykrywalności), myśliwiec F-35 jest niezwykle trudny do namierzenia przez radary. Dodatkowo, samolot ten ma zdolność do przenoszenia nowoczesnego uzbrojenia, co czyni go niezwykle wszechstronnym w różnorodnych misjach.