Według analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), cały północnokoreański kontyngent liczący ok. 12 tys. żołnierzy walczący przeciwko ukraińskim siłom w obwodzie kurskim może zostać zlikwidowany w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Prognozy te opierają się na obecnym tempie strat żołnierzy KRLD.

Na początku stycznia 2025 r. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w obwodzie kurskim zginęło lub zostało rannych 3,8 tys. północnokoreańskich żołnierzy. Z danych południowokoreańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej wynika, że do połowy stycznia 300 żołnierzy KRLD zginęło, a 2,7 tys. zostało rannych. Oznacza to, że od początku grudnia 2024 r., kiedy rozpoczęły się intensywne działania wojenne, dzienne straty północnokoreańskich żołnierzy wynoszą ok. 92 osoby.