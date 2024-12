Rosjanin ostro o karabinie z KRLD. "Ta broń to dziwactwo"

W Rosji najwyraźniej skoczyły się karabiny maszynowe PK/PKM na nabój 7,62x54 mm R, przez co ci są zmuszeni do korzystania z północnokoreańskich karabinów maszynowych typ 73. Te ze względu na swoją bardzo nietypową konstrukcję nie zyskują dobrej opinii wśród Rosjan.

Szczególnie miał go zainspirować czechosłowacki karabinek vz.52/57, który można było zasilać zarówno z łódek nabojowych jak i magazynków. Podobny system podwójnego zasilania stał się wymagany dla KRLD i w tym celu tamtejsi inżynierowi zmodyfikowali radzieckiego PK. W efekcie powstał karabin maszynowy na nabój 7,62x54 mm R, który może być zasilany zarówno z taśmy nabojowej jak i wymiennych magazynków.

Idea miała polegać na tym, że w przypadku drogi na stanowisko ogniowe Typ 73 miał mieć wpięty od góry tylko wymienny magazynek, a pojemnik z taśmą nabojową byłby wpinany dopiero na miejscu lub w razie potrzeby zapewniania ognia zaporowego. To w teorii ms ułatwić przenoszenie broni, ponieważ np. sama skrzynka PK/PKM wraz z 100-nabojowoym odcinkiem taśmy kal. 7,62x54 mm R to blisko 4 kg. Stalowy magazynek zawierający 20 lub 30 nabojów jest tutaj nieporównywalnie lżejszy.

Z drugiej strony konieczność dostosowania broni do podwójnego zasilania także wymaga dodatkowych elementów, więc ostatecznie redukcja masy mogła być niższa niż przewidywano. Ponadto wymusiło to montaż celownika z boku lufy, co jest już reliktem broni z epoki wojen światowych. Kolejnym nietypowym elementem jest możliwość wystrzeliwania granatów nasadkowych bądź korzystania z hamulca wylotowego (wymienny element).