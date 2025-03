Niemiecka firma Polaris Spaceplanes z siedzibą w Bremie pracuje nad stworzeniem do 2028 roku prototypu samolotu hipersonicznego wielokrotnego użytku dla niemieckiego wojska - Bundeswehry. Pojazd ten ma pełnić rolę platformy do badań naukowych z potencjalnym zastosowaniem w celach wojskowych. Samolot będzie mógł startować i lądować na zwykłych pasach startowych oraz wykonywać loty suborbitalne. Kontrakt przewiduje także możliwość współfinansowania kolejnych etapów przez wojsko, w tym budowy i przeprowadzania testów lotu w pełnowymiarowej skali.

Idea polega na wykorzystaniu klasycznych silników turboodrzutowych do startu i wznoszenia, a następnie uruchomieniu rakietowego napędu, aby rozpędzić maszynę do prędkości przekraczającej 5 Mach. Założenia programu przewidują, że samoloty te będą bezzałogowe, jednakże firma Polaris zakłada możliwość przewożenia astronautów w ramach suborbitalnych lotów treningowych.

Do 2028 roku firma ma zamiar zaprezentować kompletne prototypy samolotów wielokrotnego użytku . Polaris zaczyna realizację od coraz większych bezzałogowych modeli w pomniejszonej skali. Największy z wykorzystywanych dotychczas demonstratorów ma długość pięciu metrów i masę 240 kg. W planach na bieżący rok jest uruchomienie modelu o długości 8 metrów i masie od 1,5 do 2 ton.

Wysoka prędkość stanowi obecnie priorytet w badaniach obronnych wielu państw z uwagi na możliwości efektywnego wykorzystania w pociskach rakietowych oraz tani i szybki dostęp do przestrzeni kosmicznej. Polaris Spaceplanes, dążąc do stworzenia systemów hipersonicznych wielokrotnego użytku, przyczynia się do zapewnienia Niemcom platformy testowej do sprawdzania nowych technologii, w tym ochron termicznych oraz zaawansowanych systemów napędowych.