Dodatkowe systemy HIMARS już w Ukrainie. Rosjanie powinni mieć się na baczności

Jak już informowaliśmy mobilny system HIMARS ma szybko atakować i szybko wycofywać się z miejsca ataku, zanim siły wroga zlokalizują jego położenie. Jego zaletą jest to, że można go rozmieścić w obszarach niedostępnych dla cięższych wyrzutni rakietowych. Standardowo załoga wyrzutni składa się z trzech osób (kierowcy, działonowego oraz szefa sekcji), ale zamontowany w nim komputerowy system kierowania ogniem umożliwia dwóm, a nawet jednej osobie na załadunek i rozładunek systemu.

System HIMARS jest montowany na pojazdach ciężarowych 6x6 Oshkosh M1140. Są one napędzane 6,6-litrowym silnikiem Diesla Caterpillar 3135 ATAAC o mocy 290 koni mechanicznych. Ich maksymalna prędkość to 95 km/h, a zasięg około 480 km. Sam system ma długość 7 m, szerokość 2,4 m i wysokość 3,2 m. M142 HIMARS wystrzeliwuje te same rakiety co M270 MLRS, ale posiada o połowę mniejszą wyrzutnię.