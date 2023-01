Francuskie AMX-10 RC dla Ukrainy. To unikatowa konstrukcja w skali świata

Pierwsze pogłoski o możliwości przekazania wozów AMX-10 RC pojawiły się jeszcze w lipcu 2022 roku po tym, jak Francja wysłała do Ukrainy transportery VAB , ale oficjalna decyzja zapadła dopiero teraz. Niestety brak informacji o liczbie oferowanych egzemplarzy, ale byłby to już drugi silnie uzbrojony pojazd opancerzony, jeśli uwzględnimy amerykańskie plany podarowania bojowych wozów piechoty M2/3 Bradley .

Typowo pojazdy zwiadowcze są wyposażone w co najwyżej w działka kal. 20/30 mm czasem wsparte wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk). Taka kombinacja ma swoje wady, ponieważ działko może nie wystarczyć na cięższe cele, a ppk mają to do siebie, że są dość wolne (~200 m/s) i nie licząc najnowszych systemów, muszą być naprowadzane aż do czasu uderzenia.