Triada nuklearna Rosji. Minister Szojgu zapowiada rozwój broni atomowej

Nie bez znaczenia jest także ilość posiadanych głowic – nawet przy założeniu, że jakaś część atomowego arsenału może być z różnych przyczyn niezdatna do użytku, liczba 2 tys. głowic ciągle robi wrażenie.

Niewiele państw jest w stanie zbudować i utrzymywać pełną triadę nuklearną. Składają się na nią lądowe, powietrzne i morskie środki przenoszenia broni jądrowej. W przypadku Rosji do tej pierwszej kategorii należą pociski RS-12M Topol, RS-18B, RS-24 Jars czy RS-28 Sarmat (następca pocisków R-36M).

Są one wystrzeliwane z silosów, mobilnych, wieloosiowych wyrzutni czy nawet specjalnych pociągów rakietowych, mogą przenosić po kilka głowic o różnej sile, a ich zasięg to zazwyczaj 11-12 tys. km (w przypadku RS-28 – 18 tys.).

Drugim filarem rosyjskiej triady atomowej są strategiczne bombowce , zdolne do przenoszenia pocisków z głowicami atomowymi. Obecnie – na podstawie doświadczeń z wojny w Ukrainie – można zaryzykować opinię, że jest to najsłabszy element atomowej układanki Kremla. Lotnictwo strategiczne reprezentują obecnie trzy rodzaje maszyn – Tu-22M, Tu-95 i Tu-160.

Rosyjski problem polega na tym, że samoloty strategiczne zdolne do przenoszenia broni jądrowej są używane również w roli latających stanowisk startowych dla konwencjonalnych pocisków, atakujących Ukrainę. Z tego powodu stały się dla Ukraińców ważnym celem, a ataki na nieliczne bazy, zdolne do pełnej obsługi wielkich samolotów zmusiły Rosję do przebazowania ich aż na Daleki Wschód.