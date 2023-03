Korea Północna wystrzeliła pociski manewrujące z okrętu podwodnego

Zwłaszcza ten drugi test, a zarazem demonstracja siły, zwrócił na Koreę Północną uwagę świata. Wynika to z faktu, że wystrzelenie pocisków manewrujących z zanurzonego okrętu podwodnego potwierdza opanowanie przez północnokoreański reżim kolejnej, cennej militarnie zdolności.

Okręt podwodny "Yongung" to obecnie jedyny przedstawiciel typu Gorae – jednostki z klasycznym napędem, prawdopodobnie wykorzystującej rozwiązania z rosyjskich okrętów typu Kilo , ale znacznie od nich mniejszej. Okręt ma około 68 metrów długości i wypiera – szacunkowo – 1800 ton, będąc zarazem największym i jednym z najnowszych okrętów podwodnych północnokoreańskiej floty.

Tym, co od dawna zwracało uwagę ekspertów, była dostrzeżona w kiosku okrętu pokrywa, kryjąca jedną lub dwie wyrzutnie pocisków balistycznych. Uzbrojeniem okrętu są pociski Pukguksong-1 znane także pod nazwą KN-11, choć "Yongung" brał już udział w testach nowszych pocisków Pukguksong-2 i Pukguksong-3.

Pukguksong-1 to opracowana około 2016 r. broń. Pocisk mierzy 7,4 metra długości i może przenosić głowicę konwencjonalną albo jądrową (na co wskazuje północnokoreańska nomenklatura, określająca broń jądrową mianem strategicznej).

Pocisk był prawdopodobnie rozwijany z wariantu na paliwo ciekłe do docelowej wersji, napędzanej paliwem stałym. Jego potwierdzony zasięg to co najmniej 500 km, jednak Korea Południowa ocenia, że broń jej północnego sąsiada może niszczyć cele odległe nawet o ponad 2500 km.