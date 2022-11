Nowe plany Pentagonu dla F-35. Samolot jako łowca pocisków balistycznych

Amerykanie planują wykorzystać F-35 jako wysuniętego obserwatora dla systemów antybalistycznych lub do zestrzeliwania pocisków balistycznych w pierwszej fazie lotu. Wyjaśniamy, jak to może działać.

Amerykanie aktywnie planują wykorzystać F-35 jako kolejne narzędzie w tarczy antybalistycznej. Aktualnie dostępne dla Amerykanów opcje obejmują systemy Patriot będące ostateczną linią obrony, a cele znajdujące się wyżej uwzględniając w to drugą fazę lotu pocisku balistycznego w przestrzeni kosmicznej, mają eliminować systemy: THAAD bądź morskie lub lądowe części systemu AEGIS, którego jedna z baz znajduje się w polskim Redzikowie. System wykorzystuje dedykowane pociski Standard Missile-3 Block IIA (SM-3) firmy Raytheon.

Ostatecznie Amerykanie mają też podziemne wyrzutnie systemu Ground-based missile interceptor (GBI) zlokalizowane na Alasce. To są środki kinetyczne, a do zapewnienia świadomości sytuacyjnej wykorzystywane są radary rozmieszone w krytycznych lokalizacjach na świecie oraz system satelitów Space-Based Infrared System (SBIRS) mający zapewnić wczesne ostrzeganie przed atakiem za pomocą międzykontynentalnych pocisków balistycznych.

Wykorzystują one sensory działające w podczerwieni do wykrycia startów pocisków balistycznych i umożliwiają ich śledzenie. Warto jednak zaznaczyć, że tak jak każdy inny sensor działający w podczerwieni jego osiągi drastycznie spadają w przypadku gęstych chmur.

F-35 jako dodatkowe oczy i być może i broń systemu obrony antybalistycznej

Koncepcja wykorzystania do tej roli samolotów wielozadaniowych F-35 ma już parę lat, ale dopiero ostatnio ta zaczyna się krystalizować. Wedle portalu Warrior Maven można by rozszerzyć działanie systemu MADL umożliwiającego przekazywanie danych pomiędzy F-35 w czasie rzeczywistym o radary i wyrzutnie systemów antyrakietowych będących w okolicy. Dane byłyby następnie wykorzystywane do naprowadzania wyrzutni na dopiero co wznoszące się pociski lub okoliczne samoloty mogłyby spróbować przechwycić IBCM-a,

Eliminacja pocisku balistycznego w pierwszej fazie lotu jest najłatwiejsza, ponieważ nawet drobne uszkodzenie doprowadzi do jego zniszczenia (jest to wtedy ogromny cel składający się z większości z paliwa rakietowego) poruszający się jeszcze ze stosunkowo niską prędkością.

Tymczasem jeśli pocisk już jest w przestrzeni kosmicznej sprawa się komplikuje, a najgorzej jest w przypadku fazy terminalnej. Wtedy dzięki stosowaniu głowic MIRV system obrony musi zwalczać nie jeden, ale kilka lub nawet kilkanaście celów często będących w towarzystwie wabików.

Już w 2014 roku udowodniono, że system samoobrony F-35 Distributed Aperture System (DAS) wykorzystujący sensory w podczerwieni jest zdolny wykryć i śledzić wznoszący się pocisk balistyczny. Jedynym innym samolotem, którego system samoobrony może dysponować podobnymi możliwościami jest Rafale z DDM-NG.

Jeśli z kolei idzie o fizyczną eliminację zagrożenia to F-35 może dokonać np. ataku za pomocą bomb penetrujących na znane pozycje silosów lądowych, które jeszcze nie zdołały odpalić swoich pocisków. Inne opcje to wykorzystanie pocisków pokroju opracowywanego AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile (JATM), które zastąpią AIM-120 AMRAAM lub co bardziej prawdopodobne pokładowej broni laserowej.

Wiele państw pokroju m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela bądź USA prowadzi prace nad systemami laserowymi o wystarczającej mocy, aby zestrzelić drony lub nadlatujące rakiety i pociski moździerzowe. Moc w przypadku wariantu lotniczego nie musi być duża, ponieważ jak już wspomnieliśmy wznoszący się IBCM to w większości paliwo rakietowe.

Jednakże to Amerykanie jako pierwsi zamontowali broń laserową na samolocie, którym był Boeing YAL-1. Co prawda program został z czasem zamknięty, ale w październiku br. Lockheed Martin przyznał, że dostarczył do wojskowego laboratorium podległego od USAF kompaktowy system laserowy LANCE, który w teorii ma być możliwy do montażu na myśliwcach.

