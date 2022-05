Lockheed Martin zakończył testy. Radar AN/TPY-4 może już trafić do klientów

Został on niedawno wybrany przez USAF w ramach programu 3DELRR trwającego od 2007 roku mającego wyłonić nowy radar zdolny także do wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych, który zastąpi AN/TPS-75 będące w służbie od 1968 roku. USAF planuje pozyskanie 35 radarów od Lockheed Martina.

Pierwszy radar AN/TPY-4 został zbudowany z przez Lockheed Martina ze środków własnych (około 100 mln. USD) i zademonstrowany w 2020 roku. Został pomyślany jako rozwiązanie stacjonarne lub mobilne zdolne do transportu za pomocą samolotów C-130, C-17, ciężarówek, kolei bądź nawet helikoptera.

Lockheed Martin chwali się też, że radar może być bardzo łatwo zintegrowany z istniejącymi systemami obrony powietrznej oraz podkreśla, ze dzięki współpracy z Kongsberg Defence and Aerospace stworzyli system oprogramowania dzięki, któremu zmiany w wydajności i sposobie działania mogą być dokonywane bez zmian konstrukcyjnych. Jest to znaczący progres w stosunku do starszych systemów.