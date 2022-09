Norweskie pociski samosterujące NSM dla wyrzutni K239 Chunmoo

Kilka tygodni temu MON potwierdził zamiar zakupu w Korei wyrzutni K239 Chunmoo . To rodzaj południowokoreańskiego HIMARS -a: mobilna, wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet.

Południowokoreańska broń może wystrzeliwać kilka rodzajów pocisków. Obecnie są to 130-mm pociski niekierowane, których w jednym kontenerze mieści się aż 20, albo 239-mm pociski kierowane, ładowane po sześć do kontenera. Trwają jednak prace nad pociskami większego zasięgu o kalibrze 400 i 600 mm, będącymi odpowiednikami amerykańskiego ATACMS-a .

Mimo stosunkowo niewielkiej głowicy bojowej o wadze zaledwie 125 są bardzo skuteczne, co wynika z możliwości precyzyjnego trafienia – uderzają nie po prostu w okręt, ale w jego wybrane, newralgiczne punkty, gwarantujące największy poziom zniszczeń. Pociski tego typu są używane m.in. przez polską Morską Jednostkę Rakietową.

Połączenie K239 Chunmoo z NSM daje systemowi zupełnie nowe możliwości. Pozwala na użycie systemu Chunmoo nie tylko do atakowania celów lądowych, ale zmienia go w mobilną wyrzutnię obrony wybrzeża, zdolną do rażenia celów odległych o nawet 200 km.