Białoruś odgraża się Polsce. Jest mowa o tarczy antyrakietowej

System w Polsce będzie mógł teoretycznie zostać wyposażony w pociski rakietowe SM-2, SM-6 i ESSM. Wiadomo, że instalacja będzie korzystać z radaru AN/SPY-1 amerykańskiej firmy Raytheon. Służy on do automatycznego wykrywania i naprowadzania pocisków na cele powietrzne. Radar może śledzić do 100 obiektów, a jego zasięg wynosi ok. 500 km.