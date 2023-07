Niemieckie dary w Ukrainie. To legendarne pojazdy z czasów zimnej wojny

Ukraińcy dostali jak dotąd 40 egzemplarzy tych bwp, ale ich liczba wzroście do 60 sztuk ze względu na kolejną zapowiedzianą dostawę z Niemiec . Są to już trzecie po M2A2 Bradley ODS i CV90 bojowe wozy piechoty standardu NATO oferujące znacznie lepszą ochronę i świadomość sytuacyjną od dotychczas dostarczanych Ukrainie bwp BMP-1/2 .

Tymczasem Niemcy poszli drogą podobną do Rosjan i zaprojektowali wóz bardzo silnie uzbrojony z dobrym opancerzeniem i mobilnością , którego w zasadzie jedyną wadą była bardzo wysoka cena na tle konkurentów.

Główne uzbrojenie Mardera obejmowało armatę automatyczną Rheinmetall MK 20 Rh-202 kal. 20 mm z obustronnym zasilaniem umożliwiającym szybką zmianę taśmy nabojowej z odłamkowej na przeciwpancerną zdolną efektywnie razić cele na dystansie do 2,5 km. Ponadto na pokładzie był też uniwersalny karabin maszynowy MG3 oraz wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) Milan o zasięgu 2 km.

Taki zestaw nadawał się idealnie do zwalczania szerokiego spektrum celów, począwszy od piechoty, po pojazdy opancerzone oraz nawet czołgi przewożąc przy tym do siedmiu żołnierzy desantu. Do Ukrainy trafiły Mardery w wersji A3 (modernizacja z lat 90. XX wieku) dysponujące wzmocnionym pancerzem oraz celownikiem termowizyjnym zapewniającym ogromną przewagę w starciu z przeciwnikiem pozbawionym tej technologii.