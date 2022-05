Holenderskie YPR-765 już w Ukrainie. Będą wspierać T-72M1 z Polski

YPR-765 to pojazdy bazujące na zmodyfikowanej wersji gąsienicowego transportera opancerzonego M113A1, które weszły do służby w holenderskich siłach zbrojnych w 1979 i zostały z niej wycofane w 2012 roku. Serwis Militarnyj zaznacza, że Holandia może posiadać nawet 500 YPR-765 w swoich magazynach. Większość holenderskich YPR-765 została zbudowana na licencji w Holandii przez firmę DAF, która jest obecnie znana ze swoich ciężarówek.

YPR-765 jest napędzany przez dwusuwowy silnik Detroit Diesel V6 z turbosprężarką o mocy 260 KM. Pojazd może poruszać się z maksymalną prędkością 68 km/h, a jego zasięg na jednym zbiorniku paliwa to 500 km (jeśli pokonuje utwardzane drogi). Konstrukcja YPR-765 sprawia, że może on pełnić rolę amfibii. Jego gąsienice nadają się zarówno do pracy na lądzie, jak i w wodzie, a puste przestrzenie pancerza wypełnione pianką poliuretanową zapewniają mu dodatkową wyporność.