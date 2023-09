Dania przekazała Ukrainie wadliwe czołgi Leopard 1. Sprzętem zajęli się polscy mechanicy

Ukraina dzielnie broni się przed agresją Rosji, ale do obrony i przeprowadzenia skutecznej kontroofensywy potrzebuje dostaw uzbrojenia. Nie jest tajemnicą, że zachodnie państwa różnie podchodzą do dozbrajania ukraińskich wojsk.

Czołg Leopard 1 to poprzednik obecnie wykorzystywanego modelu Leopard 2. Maszyna została opracowana w latach 60. XX wieku, a do służby weszła w 1965 roku - mówimy więc prawie o 60-letniej konstrukcji, która na ówczesne czasy oferowała niezłe opancerzenie, a przy tym była podatna na modernizacje (wersja Leopard 1A5 weszła do służby w 1987 roku).