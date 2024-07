System S‑125 Neva w akcji pod Odessą. Może pochodzić z Polski

Reszta elementów czyli radar i pociski pozostały niezmienione co oznacza, że nawet zmodyfikowana Neva może zwalczać cele na dystansie do 25 km i pułapie do 18 km. Nie jest to wiele, ale lepiej od np. ręcznych zestawów przeciwlotniczych typu PPZR Piorun, Mistral czy FIM-92 Stinger o zasięgu i maksymalnym pułapie zwalczanych celów poniżej 10 kilometrów.