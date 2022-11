Sprawdziły się w Ukrainie. Norwegia kupuje polskie Pioruny

PPZR (Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy) Piorun to głęboka modernizacja Gromu, stąd inne spotykane oznaczenie tego zestawu - GROM-M. Jak pisaliśmy na naszych łamach, jest to broń wysoko oceniana przez Ukraińców. O jej dużych możliwościach świadczy również fakt, że wzbudziła ona zainteresowanie Amerykanów. Pioruny są bardzo nowym sprzętem, który wszedł do służby w 2019 r.