Nowy myśliwski okręt podwodny USA zwodowany. Korzysta z potęgi atomu

Huntington Ingalls Industries, największy producent amerykańskich okrętów podwodnych poinformował, że okręt New Jersey (SSN-796) typu Virginia właśnie został zwodowany na rzece James w stoczni Newport News Shipbuilding. Niedługo jednak zostanie przeniesiony do stoczniowego pirsu, gdzie zostanie ostatecznie wyposażony.

USS Jersey (SSN-796) to szturmowy okręt podwodny klasy Virginia o napędzie atomowym, zaprojektowany do operowania na wodach przybrzeżnych i głębokich podczas prowadzenia działań przeciw okrętom podwodnym. Zaprojektowany przez General Dynamics Electric Boat (EB) i Huntington Ingalls Industries waży 7800 ton.

Klasa Virginia to seria szybkich okrętów podwodnych z pociskami manewrującymi o napędzie atomowym, które od 1998 roku zastępują powoli okręty typu Los Angeles. Są one wyposażone w najnowocześniejsze technologie wywiadowcze oraz systemy uzbrojenia. Od 1998 roku do 2021 roku zakupiono ich 34. Pierwszy okręt podwodny typu Virginia wszedł do służby w październiku 2004 roku.