Maszyny NATO w gotowości. "Razem jesteśmy silniejsi"

Przypomnijmy, że norweskie uzbrojenie pojawiło się w Polsce jeszcze na początku stycznia 2025 r. To właśnie wtedy na poznańskim lotnisku 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny wylądowały F-35 z Norwegii . Misja Norwegów polegająca na wspieraniu NATO ma trwać przynajmniej do Wielkanocy. Poza myśliwcami F-35 w Polsce pojawił się też system obrony powietrznej NASAMS .

F-16 strzegące teraz polskiego nieba w towarzystwie F-35 to trzon polskiego lotnictwa bojowego. Pozostaną nim zresztą aż do czasu przyjęcia do polskiej armii nowocześniejszych F-35. Myśliwce tego typu zaczną służbę jednak dopiero w 2026. Przypomnijmy też, że F-16 w 2024 r. świętowały 18. rocznicę przyjęcia do służby w polskich siłach powietrznych. Za ich produkcję odpowiada amerykański koncern Lockheed Martin. F-16 osiąga długość bliską 15 m, natomiast rozpiętość skrzydeł sięga niemal 10 m. Maksymalna prędkość tego samolotu przekracza z kolei 2 Ma, czyli ok. 2100 km/h.

F-35 to natomiast reprezentant piątej generacji myśliwców, również opracowany przez amerykański koncern Lockheed Martin. Jest to samolot przystosowany do obsługi przez jednego pilota, charakteryzujący się długością niemal 16 m, wysokością ok. 4,5 m oraz rozpiętością skrzydeł mierzącą ponad 10 m. Jego zaawansowana technologia stealth sprawia, że jest trudny do wykrycia przez systemy radarowe. Samolot ten ma zdolność do przewożenia nowoczesnego uzbrojenia.