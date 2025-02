Północnokoreańscy jeńcy. Ich słowa wprawiają w osłupienie

Z ustaleń Ukraińców oraz południowokoreańskiego wywiadu wynika, że do obwodu kurskiego w Rosji skierowano do tej pory ok. 12 tys. żołnierzy z Korei Północnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w lutym, że pomimo strat sięgających już ok. 4 tys. armia Kim Dzong Una nadal walczy przeciwko Ukraińcom i niewykluczone, że wkrótce otrzyma posiłki.