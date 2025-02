Kolejny odłamek rakiety spadł na Pomorzu. Mieszkanka zaalarmowała służby

"Obiekt wleci nad terytorium Polski ok. 20:29:50 od strony Czech na wysokości Wałbrzycha. Ok. 20:29:57 znajdzie się nad Legnicą. Ok. 20:30:09 przeleci blisko Zielonej Góry. Ok. 20:30:20 przeleci obok Gorzowa Wielkopolskiego. Ok. 20:30:40 wyleci nad Bałtyk na wysokości Dziwnowa. Nad terytorium Polski rakieta przebywać będzie przez niecałe 50 sekund"