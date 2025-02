Stworzyli coś, co przeczy prawom fizyki. To może być rewolucja

Zespół inżynierów i naukowców z Uniwersytetu Colorado Boulder opracował nowatorskie urządzenie termofotowoltaiczne (TPV), które przekształca promieniowanie cieplne w energię elektryczną z niespotykaną dotąd wydajnością. Urządzenie to przekracza teoretyczne limity określone przez prawo promieniowania cieplnego Plancka - podaje portal Interesting Engineering.

Tradycyjne systemy TPV są ograniczone przez prawo Plancka, które definiuje ilość energii cieplnej możliwej do wykorzystania z wysokotemperaturowego źródła. Nowe urządzenie, dzięki unikalnej konstrukcji, pokonuje te ograniczenia, podwajając gęstość mocy osiąganą przez konwencjonalne projekty TPV.

Innowacyjność polega na zastosowaniu szklanego dystansu , który jest przezroczysty dla podczerwieni i izolujący. Dzięki temu możliwy jest bardziej efektywny transfer energii cieplnej, co znacząco zwiększa moc wyjściową urządzenia. To rozwiązanie eliminuje potrzebę stosowania próżni lub przestrzeni wypełnionej gazem między źródłem ciepła a ogniwem fotowoltaicznym.

Urządzenie działa w temperaturze 1000°C, co jest zgodne z większością procesów przemysłowych, a jednocześnie generuje moc porównywalną do urządzeń działających w temperaturze 1400°C. To może zrewolucjonizować procesy przemysłowe, takie jak produkcja szkła, stali czy cementu, oferując tańszą i czystszą energię elektryczną.