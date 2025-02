Test pocisku balistycznego Minuteman III. Globalny balans sił zależy od 50‑letniej broni

Choć pocisk jest konstrukcyjnie dostosowany do przenoszenia wielogłowicowych (do trzech głowic) ładunków MIRV, test przeprowadzono z użyciem pojedynczej atrapy ładunku bojowego. Pocisk pokonał ponad 6,7 tys. km i uderzył w cel zlokalizowany na Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site na atolu Kwajalein w archipelagu Wysp Marshalla.

450 gotowych do użycia pocisków LGM-30G Minuteman III to obecnie podstawa amerykańskiego odstraszania strategicznego. Jest to stara broń, wprowadzona do służby na początku lat 70. XX wieku.