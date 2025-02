Irańscy Strażnicy Rewolucji z zaskakującą bronią. Jest z Rosji, a ma części z USA

Rosjanie w ostatnich dekadach w praktyce zaniechali rozwoju własnej broni snajperskiej i amunicji do niej toteż np. dostępna amunicja kal. 7,62x54 mm R mocno odstaje od snajperskiej lub tarczowej amunicji kal. 7,62x51 mm NATO. To w połączeniu z lokalną produkcją amunicji o słabej jakości spowodowało, że parę małych rosyjskich prywatnych firm zdecydowało się projektować broń opartą o natowskie kalibry.

Karabin Orsis T-5000M to modyfikacja wersji T-5000 pierwszy raz pokazanej w 2011 roku. Konstrukcyjnie jest to prosty karabin powtarzalny (wymaga każdorazowego ręcznego przeładowania po strzale) przystosowany do zasilania amunicją kal. 7,62x51 mm NATO / .308 Winchester bądź 8,6x70 mm / .338 Lapua Magnum. Przed tą drugą celu nie ochroni nawet najlepsza kamizelka kuloodporna świata, ponieważ energia wylotowa wystrzelonego pocisku przekracza 6000 J.

Masa karabinu dla większego naboju to 6,2 kg przy lufie o długości 700 mm (27,5 cala). Powoduje to długość broni przekraczającą 1,2 m, ale dzięki składanej kolbie z regulacją długości i wysokością poduszki policzkowej można go skrócić na czas transportu o 20 cm. Rosjanie chwalili się osiągnięciem precyzji na poziomie nawet 0,5 MOA (minuty kątowej), co na dystansie np. 100 mm przekłada się na okrąg o średnicy poniżej 15 mm lub 101 mm na 700 metrach. Jest to wynik porównywalny ze światową czołówką broni wyborowej.