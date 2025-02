Tajemniczy samolot Ukraińców. Nikt nie wie, dlaczego tak wygląda

Zagadką pozostaje jednak to, dlaczego ukraiński myśliwiec został przemalowany w większości na czarno. The War Zone zauważa, że to nietypowe podejście. Stosowanie "rozpikselowanych" szarych kolorów ma na celu zmniejszenie widoczności myśliwców podczas lotów bojowych w ciągu dnia, podczas gdy czarny kolor wydaje się mieć odwrotny efekt. Podawany jest przykład Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii), które malują swoje samoloty szkolne na czarno specjalnie w celu zwiększenia ich widoczności i zmniejszenia ryzyka kolizji.

Podstawowe uzbrojenie MiG-29 to działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm. Może on jednak przenosić także uzbrojenie dodatkowe o łącznej wadze do 5,5 t na podwieszanych węzłach. Chodzi o pociski powietrze-powietrze lub bomby lotnicze. To właśnie MiG-29 został pierwszym ukraińskim samolotem bojowym dostosowanym do francuskich bomb AASM Hammer.