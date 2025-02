Odkryto sól nie z tego świata. Była ukryta w asteroidzie

W trakcie misji Hayabusa2 japońscy naukowcy odkryli obecność węglanu sodu, halitu (sól himalajska) oraz siarczynów sodu w próbkach pobranych z asteroidy Ryugu. I choć wszystkie próbki, w tym minerały solne, zostały zebrane podczas japońskiej misji koordynowanej przez Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) i dostarczone na Ziemię w grudniu 2020 r. to dopiero teraz ujawniono wyniki badań . Wszystko dlatego, że proces badania był długotrwały, by uniknąć narażenia zebranych próbek na wpływ ziemskiej atmosfery, co mogłoby je zniszczyć.

Podczas jednego z testów w laboratorium zidentyfikowano kryształki soli w próbkach, co sugeruje, że na Ryugu mogła istnieć ciekła woda. Asteroida ta nie powinna jej jednak posiadać, co prowadzi do spekulacji, że jest ona częścią dawno rozbitego tzw. planetozymala, czyli małego ciała niebieskiego ze stałą materią, będącego zalążkiem planety tworzącym się we wczesnym etapie ewolucji układu planetarnego. Te planetozymale, które dążyły do tego, by stać się protoplanetami, zostały zniszczone około 4,5 miliarda lat temu.