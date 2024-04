Modernizacja samolotów F/A‑18E/F Super Hornet. To filar lotnictwa pokładowego USA

Maszyny tego typu weszły do służby w 2001 roku jako głęboka modernizacja samolotu F/A-18 Hornet . Była ona na tyle poważna – połączona m.in. z powiększeniem całego samolotu – że uznano ją nie za modernizację, ale za odrębny typ samolotu .

Super Hornety są produkowane do chwili obecnej, ale produkcja ma się zakończyć w przyszłym roku , a wobec braku zamówień z zagranicy linia produkcyjna ma zostać bezpowrotnie zamknięta.

Na biorącym udział w misji lotniskowcu typu Nimitz lub Gerald R. Ford stacjonują z reguły cztery 12-samolotowe eskadry Super Hornetów i jedna eskadra EA-18G Growler – to wyspecjalizowany wariant Super Horneta przeznaczony do przełamywania obrony powietrznej.

EA-18G Growler to maszyna wyspecjalizowana do walki radioelektronicznej (WRE). Wyglądem przypomina zwykłego Super Horneta, z którym dzieli około 90 proc. części, i ma podobne do Super Horneta osiągi. Dzięki temu maszyny te mogą towarzyszyć samolotom F/A-18E w ich misjach, zapewniając stałą ochronę WRE.