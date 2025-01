Spadł kolejny "łowca terrorystów". Huti urządzili im pogrom

Jemeńscy Huti pochwalili się zestrzeleniem kolejnego amerykańskiego drona MQ-9A Reaper . Byłby to już przynajmniej czwarty egzemplarz zestrzelony jeszcze w 2024 roku, a warto zaznaczyć, że jedna sztuka kosztuje 56,6 miliona dolarów (według cen z 2011 r.). Huti chwalą się, że strącili aż 14 egzemplarzy, co może pokrywać się ze znanymi stratami Reaperów od 2019 roku (11-12 sztuk), których większość została zresztą potwierdzona zdjęciami wraków.

MQ-9A Reaper, znany również jako Predator B, to amerykański dron, który jest nowocześniejszym modelem dobrze znanego MQ-1 Predator , używanego przez Siły Powietrzne USA (USAF). Cena żniwiarza wynosiła około 56,6 milionów dolarów według stawek z 2011 r. Do zadań tego typu dronów należy przeprowadzanie rozpoznania oraz przeprowadzanie punktowych ataków na obejmują misje rozpoznawcze oraz uderzeniowe przeciwko terrorystom.

MQ-9A Reaper to dron kategorii HALE (High Altitude, Long Endurance), co pozwala mu latać na wysokości do 15 km przez ponad 27 godzin. Jest to dron wykonany w technologii stealth, dzięki czemu ma on stosunkowo niewielką sygnaturę radiolokacyjną, zwłaszcza patrząc od przodu.