Awaryjne lądowanie drona MQ‑9A Reaper w Polsce. Zgubili go Amerykanie

Amerykanie używali tych bezzałogowców na różnych obszarach globu, od Afryki, przez Bliski Wschód, aż po regiony na granicy Pakistanu z Afganistanem. Do przeprowadzania ataków często wybierano pociski AGM-114 Hellfire , co niestety wiązało się z ryzykiem strat postronnych. Problem ten został częściowo ograniczony przez wprowadzenie specjalnej odmiany pocisku, R9X Hellfire Ninja .

MQ-9A Reaper jest dronem typu HALE (High Altitude, Long Endurance), co oznacza, że może operować na wysokości do 15 240 metrów przez ponad 27 godzin. Jest to duży bezzałogowiec o masie własnej 2,2 ton i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 20,1 metra. Napędza go silnik spalinowy Honeywell TPE331-10GD z zapasem paliwa ważącym 1769 kg.