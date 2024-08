Nie tak miało być. Rebelianci Huti strącili amerykańskiego superdrona

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Jemeńscy rebelianci Huti ponownie dali o sobie znać. Do sieci trafiło nagranie oraz zdjęcia potwierdzające zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-9 Reaper. Przypominamy najważniejsze cechy tego zaawansowanego i bardzo drogiego bezzałogowca.

Wspierana przez Iran grupa od grudnia 2023 r. przeprowadza ataki na zarówno wojskowe, jak i cywilne okręty na Morzu Czerwonym, co ma być wyrazem jej wsparcia dla palestyńskiego Hamasu walczącego z Izraelem w Strefie Gazy. Dużą aktywność na Bliskim Wschodzie wykazują też Stany Zjednoczone, które m.in. poprzez działania wywiadowcze starają się pomagać Izraelowi. Nie pierwszy raz prowadzi to jednak do strat w sprzęcie.

MQ-9 Reaper zestrzelony przez Huti

Tym razem zestrzelony został dron MQ-9 Reaper. Z informacji podawanych przez Huti wynika, że udany atak na amerykańskiego bezzałogowca miał miejsce nad północnym Jemenem w prowincji Sada. Pentagon, komentując zdarzenie, napisał w krótkim komunikacie, że bada pojawiające się doniesienia, ale póki co nie jest w stanie podać szczegółów.

Jak zauważono na profilu Globe Eye News prowadzonym w serwisie X, wartość MQ-9 Reaper przekracza 30 mln dolarów.

MQ-9 Reaper to dron opracowany przez General Atomics Aeronautical Systems na bazie MQ-1 Predator. Może być wykorzystywany do misji zwiadowczych i uderzeniowych (jest wtedy wyposażany w odpowiednie uzbrojenie). Do służby w amerykańskiej armii zaczął trafiać w 2007 r.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

MQ-9 Reaper - najważniejsze cechy

MQ-9 Reaper cechuje się ponad 11 m długości, a rozpiętość jego skrzydeł to niemal 20 m. Zapewnia długość lotu sięgającą 27 godzin. Może operować na pułapie nawet 15 tys. m.

Maksymalna prędkość osiągana przez tego amerykańskiego bezzałogowca to ok. 440 km. Może on przenosić wyposażenie rozpoznawcze (głowice obserwacyjne z kamerą termowizyjną czy radarem) lub uzbrojenie o łącznej masie 1,7 t.

Przeznaczone do niego pociski i bomby są podwieszane na kilku wbudowanych pylonach. MQ-9 Reaper jest dostosowany m.in. do pocisków powietrze-ziemia AGM-114 Hellfire II, pocisków powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder czy bomb kierowanych z rodziny Paveway II oraz JDAM.

Zobacz także Wyjątkowe nagranie z Ukrainy. Pierwszy raz pokazali coś takiego

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski