Czeski dar w Ukrainie. Pomaga strącać rosyjskie samoloty

Ukraińcy pochwalili się jednym z kilku rozlokowanych systemów przeciwlotniczych 2K12M2 Kub-M2 pochodzących z Czech ze względu na zastosowane malowanie. Są to mimo wieku dalej użyteczne systemy zdolne do zwalczania samolotów czy śmigłowców.

Informacje o podarowaniu Ukrainie dwóch baterii tego systemu pierwszy raz pojawiły się w maju 2023 roku i wraz z nimi miała też do Ukrainy trafić znaczna liczba pocisków rakietowych pochodzących z Czech lub państw trzecich.

To było nawet ważniejsze od kompletnych systemów, ponieważ Ukraina nie dysponuje możliwościami własnej produkcji tych pocisków rakietowych. Plusem czeskiej pomocy było też to, że Ukraińcy otrzymali systemy, które znali toteż mogły być wprowadzone do użytku zaraz po otrzymaniu.

2K12M2 Kub-M2 — stary, ale skuteczny strażnik ukraińskiego nieba

Systemy 2K12M2 Kub-M2 to modernizacja zaprojektowanych w latach 60. XX wieku zestawów 2K12 Kub zaprojektowanych jako samobieżny odpowiednik stacjonarnych systemów S-125 Neva. Jedna bateria systemu składała się z mobilnego radaru oraz do sześciu wyrzutni zawierających po trzy pociski rakietowe każda.

Osiągi systemu w zależności od pozyskanych rakiet pozwalają na zwalczanie celów na dystansie do 24 km i znajdujących się na pułapie do 14 km. Destrukcja celu jest dokonywana dzięki 59-kilogramowej głowicy odłamkowej, a naprowadzanie pocisków opiera się na półaktywnej głowicy radiolokacyjnej, gdzie radar kierowania ogniem musi naprowadzać pocisk aż do chwili trafienia.

Systemy 2K12M2 Kub-M2 podobnie jak dostarczone Ukrainie przez Zachód stare MIM-23 Hawk mogą być użyteczne w przypadku mniej wymagających celów co pozwala zaoszczędzić bardziej skuteczne rozwiązania typu NASAMS czy IRIS-T na trudniejsze cele.

Co więcej, możliwe, że część wykorzystywanych przez Ukraińców systemów przeciwlotniczych 2K12 Kub jest modernizowana w Polsce bądź Czechach do wykorzystania pocisków zachodnich. Swego czasu Polska stworzyła wariant przystosowany do odpalania amerykańskich pocisków RIM-7 Sea Sparrow, a Czesi eksperymentowali z wykorzystaniem rakiet stosowanych w systemie Aspide 2000.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski