Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych na Twitterze poinformowało, że "w okolicach Białej Podlaskiej, w terenie niezabudowanym, w trakcie próby przedlotowej doszło do zdarzenia lotniczego". W jego wyniku doszło do uszkodzenia podwozia i prawego skrzydła śmigłowca wojskowego Mi-24W. Wyjaśniamy, co to za maszyna.