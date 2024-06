Scenariusz wojny na Pacyfiku. Amerykanie przygotowują się do ratowania okrętów

Co zrobić z uszkodzonym lotniskowcem? W czasie II wojny światowej Stany Zjednoczone straciły w walkach cztery okręty tego typu . Strata, choć dotkliwa, nie była jednak katastrofalna: najcenniejszy zasób w postaci wyszkolonych marynarzy i pilotów udało się ocalić niemal w całości – 90 proc. rozbitków zdołano uratować.

Współczesne symulacje pokazują, że podczas ewentualnej wojny z Chinami amerykańska flota – w zależności od scenariusza – może co prawda zwyciężyć, ale może ponieść przy tym dotkliwe straty.

Zwłaszcza, że cenne i nieliczne (w US Navy służy w sumie 11 takich jednostek ) okręty lotnicze staną się priorytetowym celem Chińczyków. Być może zostaną uszkodzone, być może któryś nawet zatonie. Co wtedy?

Problem polega na tym, że współczesne lotniskowcowe grupy uderzeniowe są stosunkowo nieliczne. To w najlepszym razie lotniskowiec i kilkanaście (zazwyczaj tylko kilka) okrętów, które nie mają możliwości, by ratować uszkodzone, wielkie jednostki czy przyjąć na pokład większą liczbę rozbitków. Na ten właśnie problem odpowiadają okręty ratownicze typu Navajo .

W stoczni Houma w Liuzjanie należącej do spółki Bollinger Shipyards, 10 czerwca 2024 roku odbył się uroczysty chrzest pierwszej seryjnej (a drugiej w ogóle) jednostki typu Navajo. Okręt USNS Cherokee Nation należy do 10-okrętowej serii jednostek, których produkcja zaczęła się w 2018 roku.

Okręty typu Navajo przy długości zaledwie 80 metrów mają 18 metrów szerokości i 7,5 metra zanurzenia. Mimo niewielkiej długości kadłuba wypierają aż 5,1 tys. ton, za co odpowiada ich nietypowy, pękaty kształt.

Wynika to z roli okrętów typu Navajo, którą można modyfikować poprzez umieszczanie na kadłubie dodatkowych modułów zadaniowych . Priorytetowym zadaniem tych jednostek jest rola okrętów ratowniczych, zdolnych do udzielania na pełnym morzu pomocy znacznie większym jednostkom.

Okręty ratownicze typu Navajo mogą współpracować z załogowymi i bezzałogowymi okrętami podwodnymi, gasić pożary, walczyć z wyciekami paliwa i zwalczać skażenia, przyjmować rozbitków, a przede wszystkim holować wielkie, uszkodzone okręty. Mimo niewielkich rozmiarów pojedyncza jednostka typu Navajo jest w stanie holować dowolny okręt US Navy, łącznie z największymi lotniskowcami o 20-krotnie większej wyporności.

Budowa okrętów typu Navajo wpisuje się w znacznie szerszy kontekst, jakim są przygotowania amerykańskiej marynarki wojennej i całości sił zbrojnych do wielkiego starcia na Pacyfiku. Obok nowych okrętów wojennych Stany Zjednoczone budują liczne jednostki, których zadaniem jest wsparcie działań floty .

Poza okrętami typu Navajo warte wspomnienia są m.in. szybkie k atamarany transportowe typu Spearhead, których część powstaje w konfiguracji okrętów szpitalnych. Pentagon doszedł także do wniosku, że dostępne obecnie wielkie lotniskowce mogą nie wystarczyć.

Z tego powodu powrócono do pamiętającej drugą wojnę światową koncepcji "lotniskowców eskortowych" – mniejszych jednostek, o ograniczonych zdolnościach, które mimo swoich ograniczeń zapewniają odpowiednie nasycenie teatru działań lotnictwem pokładowym. Współcześnie do roli tej dostosowywane są wielkie okręty desantowe, jak budowane obecnie nowe jednostki typu America .

Wszystko to odbywa się wśród utrzymanych w alarmującym tonie doniesień o znacznie większych zdolnościach chińskiego przemysłu stoczniowego, liczebnej przewadze chińskiej marynarki wojennej nad US Navy czy niedostatecznej zdolności amerykańskiego przemysłu do szybkiej produkcji uzbrojenia.