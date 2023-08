Szybkie katamarany desantowe Spearhead. Kongres chce, aby były gotowe do wojny

Katamarany typu Spearhead to nowe jednostki. Obecnie amerykańska marynarka wojenna ma do dyspozycji 13 okrętów tego typu, a kolejne dwa są właśnie budowane. Mimo tego US Navy postanowiła ograniczyć koszty, zmniejszając gotowość bojową połowy Spearheadów poprzez obsadzenie ich nie pełnymi, ale szkieletowymi załogami.