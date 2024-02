Sąsiadują z Rosją. Mały kraj przekazał Ukrainie potężną broń

FGM-148 Javelin to zaawansowany system przeciwpancerny, który został zaprojektowany w latach 90. XX wieku. Jego unikalna cecha polega na tym, że jest to rozwiązanie typu "odpal i zapomnij". Oznacza to, że strzelec, po wystrzeleniu pocisku, nie musi go dalej naprowadzać aż do momentu trafienia w cel, tylko natychmiast może zmienić pozycję. To zdecydowanie ułatwia zadanie strzelca, eliminując wiele zmiennych, które mogłyby utrudnić celne trafienie. Dodatkowo taka funkcjonalność znacznie zwiększa bezpieczeństwo obsługi systemu.