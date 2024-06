Niemcy się zbroją. Zamówią 105 nowych czołgów Leopard 2A8 za 2‑3 mld euro

Jak podaje portal Hartpunkt.de nieniemiecki MON planuje pozyskać dodatkowe finansowanie potrzebne do wykonania opcji na 108 czołgów Leopard 2A8 z umowy ramowej zawartej z koncernem KNDS w czerwcu 2023 roku.

Szacunkowy koszt zamówienia 105 czołgów to 2 mld euro, ale to nie wszystko ponieważ w celu gwarancji realizacji dostaw w latach 2027 - 2030 miałaby zostać podpisana dodatkowa umowa o wartości 883 mln euro.

Warto też zaznaczyć, że obecnie te środki nie są uwzględnione w aktualnym budżecie obrony Niemiec przewidzianym na lata 2024 - 2027. Nowe czołgi mają posłużyć do uzbrojenia m.in. dopiero co tworzonej brygady pancernej "Panzerbrigade 42", która ma stacjonować na Litwie.

Czołgi Leopard 2A8 - nowy standard europejskiej pięści pancernej

Czołg Leopard 2A8 to najnowszy oferowany w sprzedaży przez koncern KNDS wariant Leoparda 2 stanowiącego uznojenie większości europejskich państw NATO. Co prawda na odbywających się niedawno targach Eurosatory zaprezentowano jeszcze nowszy wariant Leopard-2 A-RC 3.0, ale zanim on trafi do katalogu koncernu KNDS to trochę czasu jeszcze upłynie.

Wracając do czołgu Leopard 2A8 to jego głównym wyróżnikiem w stosunku do starszych wersji jest obecność zaawansowanego systemu obrony aktywnej Trophy, pochodzącego z Izraela, gdzie radzi sobie bardzo dobrze. Co ciekawe ten sam system jest stosowany na amerykańskich czołgach M1A2 SEP V2/3 Abrams.

Integracja systemu Trophy jest kluczowa, ponieważ czołgi są najlepiej opancerzone od frontu, podczas gdy ich boki, tył i góra są mniej odporne. Jak pokazują liczne nagrania z Ukrainy i Strefy Gazy, atakujący starają się celować w te słabsze obszary, wykorzystując ręczną broń przeciwpancerną i drony.

W takim przypadku najskuteczniejszą możliwością pokonania przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) zdolnych w części przypadków przepalić pancerz będący ekwiwalentem dla nawet ponad metra stali pancernej jest ich zestrzelenie zanim uderzą w czołg.

Tego właśnie dokonuje system Trophy za pomocą wyrzutni kinetycznych formowanych wybuchowo kontrpocisków sparowanych z antenami radaru umieszczonymi po bokach wieży. Te poza wykrywaniem nadlatujących obiektów zapewniają też niezbędne dane o np. prędkości celów dla komputera balistycznego, co skutkuje niszczeniem zagrożenia w bezpiecznej odległości od pancerza czołgu.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z pancerza czołgu, ponieważ system Trophy nie działa przeciwko penetratorom kinetycznym wystrzelonym z armat innych czołgów przed którymi ochronę zapewni tylko masywny pancerz. Ten w w wersji A8 został wzmocniony (szczególnie po bokach) przez co masa czołgu wzrosła do niemal 70 ton.

Nie wpłynęło to jednak zbyt negatywnie na mobilność, ponieważ wzrost masy skompensowano wzmocnieniem mocy silnika z 1500 KM do 1600 KM. W efekcie powstała maszyna, która jest dobrze dostosowana do wymagań współczesnego pola walki.

