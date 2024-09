Wjechał pod Kursk. To najnowszy czołg NATO

Spustoszenie wśród Rosjan sieją też najnowsze obecnie czołgi w szeregach NATO, czyli Leopardy 2A6, które Ukraińcy otrzymali z Niemiec i Portugalii (łącznie wysłano 18 egzemplarzy ). Z doniesień z frontu wynika jednak, że do tej pory zniszczono, uszkodzono lub porzucono aż 12 tego typu maszyn. Nie są znane dokładne dane, które odpowiadałyby na pytanie, jak wiele Leopardów 2A6 mają obecnie wojska ukraińskie.

Warto jednak zaznaczyć, że zaprojektowany przez niemiecką firmę Krauss-Maffei Wegmann czołg Leopard 2A6 to maszyna charakteryzująca się imponującymi zdolnościami ofensywnymi i defensywnymi, wobec czego jest jednym z najbardziej pożądanych w trakcie walk.

Leopard 2A6 został wyposażony w liczne innowacje techniczne, które pozwalają mu na dominację na współczesnym polu bitwy. Jednym z kluczowych elementów jest zaawansowany system kierowania ogniem , który umożliwia precyzyjne namierzanie i eliminację celów, nawet w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych. System ten korzysta z kamer termowizyjnych oraz laserowych dalmierzy, co znacząco zwiększa skuteczność działań bojowych.

Podstawowym uzbrojeniem czołgu Leopard 2A6 jest gładkolufowa armata Rheinmetall kal. 120 mm L/55. Broń ta pozwala na wykorzystywanie nowoczesnej amunicji, w tym pocisków podkalibrowych i kumulacyjnych, co stanowi istotny atut podczas starć z wrogiem posiadającym ciężkie pojazdy opancerzone. Oprócz głównej armaty, czołg jest uzbrojony w dwa karabiny maszynowe kal. 7,62 mm, które stanowią wsparcie przy działaniach przeciwpiechotnych oraz ochronie najbliższej strefy.

Leopard 2A6 wyróżnia się zaawansowanymi systemami ochrony. Jednym z kluczowych elementów jest wielowarstwowy pancerz kompozytowy , złożony z płyt stalowych, ceramiki i materiałów kompozytowych. Dzięki temu czołg jest odporny na różne typy amunicji przeciwpancernej, w tym pociski kumulacyjne i kinetyczne. Dodatkowo Leopard 2A6 jest wyposażony w systemy ochrony aktywnej, które mogą wykrywać i neutralizować nadlatujące pociski, co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo załogi.

Co również istotne, to fakt, iż Leopard 2A6 został zaprojektowany z myślą o wygodzie i efektywności załogi. Ergonomia wnętrza została zoptymalizowana, aby zapewnić komfortowe warunki pracy nawet podczas długotrwałych operacji bojowych. Czołg jest wyposażony w klimatyzację, nowoczesne systemy nawigacji oraz zaawansowane rozwiązania komunikacyjne, co umożliwia skuteczne zarządzanie i koordynację działań. Dodatkowo systemy diagnostyki pokładowej pozwalają na szybkie wykrywanie i usuwanie ewentualnych usterek, minimizując czas przestoju.