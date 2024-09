Sprawdziły się na Ukrainie. Teraz będą bronić Bułgarii

Bułgaria, podobnie jak wiele innych państw byłego Układu Warszawskiego, ma w uzbrojeniu głównie systemy wyprodukowane jeszcze w ZSRR. Są to systemy krótkiego zasięgu 2K12 Kub , 9K33 Osa , ZSU-23-4 Szyłka i Strzała-10 . Do zwalczania celów na większych odległościach służą wprowadzone do uzbrojenia w połowie lat 80-tych systemy S-200 i S-300. Kluczowym zadaniem tych systemów w przypadku konfliktu będzie obrona infrastruktury krytycznej, do której zalicza się szczególnie elektrownia jądrowa Kozłoduj pokrywająca 33% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Poza nią w Bułgarii działa również kilkanaście innych elektrowni i hydroelektrowni, a do kluczowej infrastruktury wlicza się również liczne zapory wodne.

Aby odpowiedzieć na te wyzwania Bułgaria zakupiła niemiecki system przeciwlotniczy IRIS-T SLM zbierający bardzo dobre opinie na Ukrainie. Według oficjalnych danych ukraińskich w 2023 roku system osiągnął 100% skuteczność, nawet przy zwalczaniu dużej liczby celów jednocześnie. Jest to system wyspecjalizowany w zwalczaniu samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków manewrujących na małych i średnich odległościach. Są to właśnie te rodzaje celów, które Bułgaria postrzega jako główne zagrożenie dla swojej infrastruktury. Jako możliwy kierunek ewentualnego ataku wskazuje się Morze Czarne i pociski manewrujące odpalane z samolotów i okrętów wojennych.

Bułgarski parlament ratyfikował umowę obejmującą stopniowe dostawy sześciu systemów IRIS-T SLM. Ze względów budżetowych na razie został zamówiony pojedynczy system, ale w kolejnych latach dołączy do niego pięć kolejnych. Zakup pierwszego systemu o wartości około 200 mln dolarów jest finansowany z funduszy przyznanych Bułgarii w zamian za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie. W kolejnym roku wartość tego funduszu ma ulec dalszemu zwiększeniu. Kolejne zakupy będą realizowane w ramach możliwości budżetowych. Dostawy sześciu systemów IRIS-T SLM, a także jednego IRIS-T SLX o większym zasięgu, powinny zakończyć się do 2032 roku, a łączny koszt może sięgnąć 1,4 mld dolarów.

Innym argumentem za systemem europejskim jest udział Bułgarii w europejskim programie tworzenia obrony przeciwlotniczej European Sky Shield Initiative (ESSI) . Jest to inicjatywa prowadzona przez 21 państw, której celem jest stworzenie zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej. Cały system ma się w dużej mierze opierać właśnie na rozwiązaniach niemieckich. Najniższe piętro mają stanowić systemy Skyranger 30 , a średnie, właśnie wyrzutnie IRIS-T SLM. Wybór tego systemu jest wyrazem bułgarskiego przywiązania do europejskiego programu obrony przeciwlotniczej.

IRIS-T SLM to zestaw średniego zasięgu mogący razić cele na dystansie do 40 kilometrów i do wysokości 20 kilometrów. Może zwalczać wszystkie rodzaje celów powietrznych, w tym samoloty, śmigłowce, drony i pociski manewrujące. Zasięg wykrywania radaru TRML-4D wynosi do 250 kilometrów, dla celu wielkości myśliwca jest to 120 kilometrów, a dla pocisku naddźwiękowego – 60 kilometrów. Radar może śledzić do 1500 celów. Zespół ogniowy systemu IRIS-T SLM składa się z trzech wyrzutni, radaru i stanowiska dowodzenia.